Раньєрі: Я багато чого очікую від Довбика

Головний тренер Роми прокоментував виступи Артема Довбика напередодні матчу проти Кальярі в межах чергового туру Серії А.

Слова фахівця наводить Football Italia.

"Я багато чого очікую від Довбика. Артем повинен відреагувати та показати, який він гравець. Я вірю в нього, але він має вірити в нас.

Для мене Дібала – точка опори майбутнього, тому що, коли він здоровий, Рим стає іншим. Коли вино хороше, воно коштує своїх грошей", – розповів Раньєрі.

Окрім того, італієць висловився про свого можливого наступника на посаді головного тренера Роми.

"Мені здається, це передчасно, дочекайтеся кінця чемпіонату. Я не змінюю своєї думки, у мене є вибір. Тепер необхідно зосередитися на 10 іграх: 5 на виїзді та 5 вдома. Хочу змусити їх грати до смерті, віддавши всі сили", – резюмував Раньєрі.

Зазначимо, що матч 29 туру чемпіонату Італії між Ромою та Кальярі відбудеться сьогодні, 16 березня. Стартовий свисток заплановано на 17:00 за київським часом.

Раніше Раньєрі оцінив виступи українця у програному матчі з Атлетиком.