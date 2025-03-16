Олімпійська чемпіонка Токіо завершила кар'єру

Угорська байдарочниця Дора Бодоні оголосила про завершення кар'єри. Вона ставала чемпіонкою Ігор-2020.

Про це пише m4sport.hu.

"Не секрет, що мої останні два роки пройшли не так, як я хотіла. Я прийняла рішення завершити кар'єру", – сказала 31-річна Бодоні.

Золоту медаль вона виборола байдарки-четвірки на 500 м. На Олімпіаді в Токіо вона також стала бронзовою призеркою в парі з Данутою Козак в парі на 500 м.

Також Дора виграла 4 золота на чемпіонатах світу. Три з них у складі збірної Угорщини з байдарки-четвірки.

Нагадаємо, словенський біатлоніст Яков Фак та канадська спортсменка Емма Ландер також оголосили про завершення кар'єри.