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Олімпійська чемпіонка Токіо завершила кар'єру

Руслан Травкін — 16 березня 2025, 13:28
Олімпійська чемпіонка Токіо завершила кар'єру
Дора Бодоні
Instagram

Угорська байдарочниця Дора Бодоні оголосила про завершення кар'єри. Вона ставала чемпіонкою Ігор-2020.

Про це пише m4sport.hu.

"Не секрет, що мої останні два роки пройшли не так, як я хотіла. Я прийняла рішення завершити кар'єру", – сказала 31-річна Бодоні.

Золоту медаль вона виборола байдарки-четвірки на 500 м. На Олімпіаді в Токіо вона також стала бронзовою призеркою в парі з Данутою Козак в парі на 500 м.

Також Дора виграла 4 золота на чемпіонатах світу. Три з них у складі збірної Угорщини з байдарки-четвірки.

Нагадаємо, словенський біатлоніст Яков Фак та канадська спортсменка Емма Ландер також оголосили про завершення кар'єри. 

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