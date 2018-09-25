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Сьогодні 11:16 556 0
ФІФА обурена відсутністю Мессі та Роналду на церемонії The Best-2018

Керівництво ФІФА залишилося незадоволеним відсутністю нападника Барселони Ліонеля Мессі і форварда Ювентуса Кріштіану Роналду на церемонії вручення нагороди найкращому гравцеві року.

Про це повідомляє Marca.

"Така поведінка дискредитує футбол. Вони навіть цього не розуміють. Це шкодить спорту", – цитує видання джерело у ФІФА.

Раніше стало відомо, що Роналду не присутній на церемонії в Лондоні через щільний графік Ювентуса, а Мессі в останній момент відмовився відвідати захід через особисті обставини.

Нагадаємо, найкращим тренером світу став Дешам.

Також назвали символічну збірну року.

Хавбек збірної Хорватії та Реала Лука Модрич здобув нагороду найкращого гравця світу за версією ФІФА.

Джерело - football24.ua.

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