ФІФА обурена відсутністю Мессі та Роналду на церемонії The Best-2018

Керівництво ФІФА залишилося незадоволеним відсутністю нападника Барселони Ліонеля Мессі і форварда Ювентуса Кріштіану Роналду на церемонії вручення нагороди найкращому гравцеві року.

Про це повідомляє Marca.

"Така поведінка дискредитує футбол. Вони навіть цього не розуміють. Це шкодить спорту", – цитує видання джерело у ФІФА.