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Лижні гонки. Ілар створила сенсацію в Осло

Олег Дідух — 16 березня 2025, 13:38
Лижні гонки. Ілар створила сенсацію в Осло
Моа Ілар
instagram.com/moailar

Шведська лижниця Моа Ілар несподівано виграла гонку з роздільним стартом на 10 км вільним стилем на етапі Кубку світу в норвезькому Осло. Для 27-річної спортсменки це друга особиста перемога на Кубку світу за кар’єру.

Ілар всього на 1,6 секунди випередила господарку змагань, норвежку Хейді Венг. Топ-3 замкнула німкеня Вікторія Карл. Поза подіумом залишилися легендарна норвежка Тереза Йохауг і лідер загального заліку Кубку світу, американка Джессіка Діггінс.

Збірна України етап Кубку світу в Осло пропускає.

Підсумкові результати:

Вчора розділку на 20 км класикою виграла Тереза Йохауг. Програма етапу Кубку світу в Осло завершиться сьогодні, 16 березня, чоловічою розділкою на 10 км вільним стилем. Початок гонки – о 14:30 за київським часом.

Кубок світу з лижних гонок Хейді Венг Моа Ілар

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