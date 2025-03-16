Лижні гонки. Ілар створила сенсацію в Осло

Шведська лижниця Моа Ілар несподівано виграла гонку з роздільним стартом на 10 км вільним стилем на етапі Кубку світу в норвезькому Осло. Для 27-річної спортсменки це друга особиста перемога на Кубку світу за кар’єру.

Ілар всього на 1,6 секунди випередила господарку змагань, норвежку Хейді Венг. Топ-3 замкнула німкеня Вікторія Карл. Поза подіумом залишилися легендарна норвежка Тереза Йохауг і лідер загального заліку Кубку світу, американка Джессіка Діггінс.

Збірна України етап Кубку світу в Осло пропускає.

Підсумкові результати:

Вчора розділку на 20 км класикою виграла Тереза Йохауг. Програма етапу Кубку світу в Осло завершиться сьогодні, 16 березня, чоловічою розділкою на 10 км вільним стилем. Початок гонки – о 14:30 за київським часом.