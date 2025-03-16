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Помер колишній президент Баварії

Руслан Травкін — 16 березня 2025, 13:52
Помер колишній президент Баварії
x.com/FCBayernEN

Колишній президент мюнхенської Баварії Фріц Шерер помер у віці 85 років.

Про це повідомила клубна пресслужба.

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"Ми думаємо про родину та друзів Фріца Шерера. ФК "Баварія" завжди шануватиме його пам'ять", – вказано в заяві.

Загалом Шерер пропрацював у Баварії майже 30 років. Починаючи з 1985 року до 1994 він був президентом клубу. Йому на зміну прийшов Франц Бекенбауер. Потім з 1994 по 2012 рік Фріц був віцепрезидентом команди.

Нагадаємо, в Бундеслізі мюнхенський клуб вчора зіграв внічию з Уніоном.

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