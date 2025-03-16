Помер колишній президент Баварії

Колишній президент мюнхенської Баварії Фріц Шерер помер у віці 85 років.

Про це повідомила клубна пресслужба.

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"Ми думаємо про родину та друзів Фріца Шерера. ФК "Баварія" завжди шануватиме його пам'ять", – вказано в заяві.

Long-time president, a guiding force and loyal companion.



FC Bayern mourns the death of Dr Fritz Scherer, who has passed away in Munich at the age of 85.



🔗 https://t.co/rjZtDwjequ pic.twitter.com/WVssBvqJkf — FC Bayern (@FCBayernEN) March 16, 2025

Загалом Шерер пропрацював у Баварії майже 30 років. Починаючи з 1985 року до 1994 він був президентом клубу. Йому на зміну прийшов Франц Бекенбауер. Потім з 1994 по 2012 рік Фріц був віцепрезидентом команди.

Нагадаємо, в Бундеслізі мюнхенський клуб вчора зіграв внічию з Уніоном.