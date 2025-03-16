Дніпро впевнено переграв Говерлу в матчі Суперліги

У неділю, 16 березня, відбувся матч в межах регулярного чемпіонату України з баскетболу, в якому БК Дніпро зіграв з Говерлою.

Поєдинок завершився з рахунком 85:71 на користь чинного лідера Суперліги.

Найкращим гравцем матчу став Станіслав Тимофеєнко, який записав на свій рахунок 24 очки та виконав 6 підбирань. Зазначимо, що ця перемога стала вже 26-ю для дніпрян, які ще не знають гіркоти поразок у цьому сезоні.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга

16 березня

Говерла – Дніпро 71:85 (18:19, 14:19, 18:25, 21:22)

Говерла: Кабацюра 19 + 11 підбирань – 6 втрат, Морозов 10 + 9 підбирань + 3 передачі, Марків 9, Кузнецов 9 + 3 передачі, Дроздов 3 — старт, Стародуб 8 очок + 7 передач, Іванов 7, Чугунов 6 + 6 підбирань, Бречка 0 + 3 передачі.

Дніпро: Тимофеєнко 24 + 6 підбирань + 3 передачі, Закурдаєв 13, Горобченко 12 + 5 передачі + 3 перехоплення – 3 втрати, Конєв 8 + 7 підбирань + 3 передачі, Сипало 7 + 9 підбирань — старт, Сорочан 14 + 5 підбиран, Дубоненко 5, Бондарчук 2.

Зазначимо, що напередодні ФБУ оприлюднила дату старту плейоф Суперліги.