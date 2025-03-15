До табору збірної України, яка готується до матчів проти Бельгії, прибув перший легіонер

Форвард Олімпіакоса Роман Яремчук прибув до табору збірної України, яка готується до матчів плейоф Ліги націй проти Бельгії.

Відповідне відео опублікувала Асоціація футболу України.

Роман першим із легіонерів приєднався до табору національної команди.

Напередодні Яремчук оформив дубль у ворота Буде-Глімт в межах 1/8 фіналу Ліги Європи, принісши команді перемогу (2:1). Втім, за підсумками двох матчів Олімпіакос у чвертьфінал не пройшов.

У поточному сезоні Роман зіграв 26 матчів за грецький клуб у всіх турнірах, переважно виходячи на заміну. На його рахунку 7 голів.

Номінально домашній поєдинок "синьо-жовті" проведуть 20 березня в Мурсії, а матч-відповідь пройде в Бельгії (Генк) 23 березня.