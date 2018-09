Тренера Інтера дисваліфікували за святкування голу. ВІДЕО

Наступний матч міланський Інтер проведе без Лучано Спаллетті на лаві для запасних. Тренер отримав дискваліфікацію на один матч чемпіонату Італії через вилучення у грі з Сампдорією.

Про це повідомляє Football Italia.

Інтер на останніх хвилинах вирвав перемогу в Сампдорії в Серії А.

Тоді керманич "нерадзурі" бурхливо відсвяткував гол, який його підопічні забили на 90+4-й хвилині. Спаллетті підбіг до камери та прокричав: "Гол", за що був вилучений головним арбітром матчу.

Spalletti has been suspended for 1 game because of this celebration after his team scored a 94th minute



Well done FIGC, instead addressing the main problems that corrupts your league and hinders its growth. You are here suspending a happy bald man pic.twitter.com/Ime4Q4kUCd