Англійський футболіст тричі став батьком за півтора місяця

У англійського футболіста,Сейдо Берахіно, за півтора місяці народилося троє дітей від трьох різних жінок.

Про це повідомляє dynamomania.com.

Нападник англійського Сток Сіті Сейдо Берахіно став батьком трьох дітей від трьох жінок протягом півтора місяців. Берахіно зазначений у свідоцтвах про народження у двох з них, мати третьої дитини має намір судитися за визнання Берахіно батьком.

Перша дитина народився 30 травня у колишньої нареченої Берахіно Стефанії Кристофор. Пара була заручена, але розірвала заручини в лютому.

Друга дитина народилася 15 липня у старої подруги Берахіно, чиє ім'я не розкривається з юридичних міркувань. Бераіно не визнав дитину, його мати має намір судитися з футболістом.

17 липня у Берахіно народилася третя дитина, його матір'ю стала Челсі Лавлейс.

За останні два роки Берахіно забив лише два голи.

Нагадаємо, гравець Сток Сіті перейшов у Ліверпуль.

Також, гравець Сток Сіті приниз Зінченка у АПЛ.

Джерело - dynamomania.com.