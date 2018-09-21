19-річний півзахисник Байєра визнаний найкращим гравцем стартового туру Ліги Європи

Хавбек Байєра Кай Хавец визнаний найкращим гравцем першого туру Ліги Європи.
Про це повідомив офіційний сайт турніру.
19-річний півзахисник оформив дубль у двобої з болгарським Лудогорцем.
У голосуванні Хавец випередив нападника Арсеналу П'єр-Емеріка Обамейянга, півзахисника Севільї Евера Банегу і хавбека загребського Динамо Ізета Хайровича.
⚽️⭐️ #UEL Player of the Week ⭐️⚽️— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 21 вересня 2018 р.
🥇 Kai Havertz 👏👏👏
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Джерело - twitter/EuropaLeague.