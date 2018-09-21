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Ворскла без шансів поступилася Арсеналу в Лізі Європи

Сьогодні 00:06 280 0
Ворскла без шансів поступилася Арсеналу в Лізі Європи

Полтавська Ворскла поступилася в Лондоні місцевому Арсеналу в першому турі Ліги Європи.

У складі господарів поля двічі забив П’єр-Емерік Обамеянг, ще по голу – Денні Велбек та Месут Езіл. Ворскла зуміла забити два рази – на 77-й хвилині відзначився капітан Володимир Чеснаков, а вже на останніх секундах гри – В’ячеслав Шарпар.

Ліга Європи, група Е

1-й тур

20 вересня

Арсенал - Ворскла 4:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 32 Обамеянг, 2:0 - 48 Велбек, 3:0 - 56 Обамеянг, 4:0 - Езіл, 4:1 - Чеснаков, 4:2 - 90+4 Шарпар

В Лондон Ворскла полетіла з полтавськими чиновниками.

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