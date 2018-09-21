Ворскла без шансів поступилася Арсеналу в Лізі Європи

Полтавська Ворскла поступилася в Лондоні місцевому Арсеналу в першому турі Ліги Європи.
У складі господарів поля двічі забив П’єр-Емерік Обамеянг, ще по голу – Денні Велбек та Месут Езіл. Ворскла зуміла забити два рази – на 77-й хвилині відзначився капітан Володимир Чеснаков, а вже на останніх секундах гри – В’ячеслав Шарпар.
Ліга Європи, група Е
1-й тур
20 вересня
Арсенал - Ворскла 4:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 32 Обамеянг, 2:0 - 48 Велбек, 3:0 - 56 Обамеянг, 4:0 - Езіл, 4:1 - Чеснаков, 4:2 - 90+4 Шарпар
В Лондон Ворскла полетіла з полтавськими чиновниками.
Також читайте матч Арсенал - Ворскла відвідає Ярмоленко та Шевченко.