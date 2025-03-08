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Я відкритий до пропозицій: Хаві хоче повернутись до тренерської роботи

Олександр Булава — 8 березня 2025, 13:55
Я відкритий до пропозицій: Хаві хоче повернутись до тренерської роботи
Хаві
Getty Images

Колишній наставник Барселони Хаві Ернандес заявив, що готовий відновити тренерську кар'єру.

Цитує фахівця інсайдер Фабріціо Романо.

"Хочу повернутися до роботи влітку. Я хочу виграти Лігу чемпіонів, Євро, чемпіонат світу. Я відкритий до пропозицій.

Чому б не тренувати іншу команду Ла Ліги? Я шукаю цікавий проєкт. Чому б не очолити національну збірну?" – заявив Хаві.

Напередодні повідомлялося, що іспанський фахівець погодився очолити туринський Ювентус, але при цьому висунув додаткові умови свого переходу.

Нагадаємо, що Хаві залишається без роботи з кінця минулого сезону, коли він залишив рідну Барселону.

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