Я відкритий до пропозицій: Хаві хоче повернутись до тренерської роботи

Колишній наставник Барселони Хаві Ернандес заявив, що готовий відновити тренерську кар'єру.

Цитує фахівця інсайдер Фабріціо Романо.

"Хочу повернутися до роботи влітку. Я хочу виграти Лігу чемпіонів, Євро, чемпіонат світу. Я відкритий до пропозицій. Чому б не тренувати іншу команду Ла Ліги? Я шукаю цікавий проєкт. Чому б не очолити національну збірну?" – заявив Хаві.

Напередодні повідомлялося, що іспанський фахівець погодився очолити туринський Ювентус, але при цьому висунув додаткові умови свого переходу.

Нагадаємо, що Хаві залишається без роботи з кінця минулого сезону, коли він залишив рідну Барселону.