Лукаку: Челсі виснажує тебе і я був не єдиним, хто від цього постраждав
Нападник Наполі Ромелу Лукаку прокоментував свій невдалий досвід повернення у лондонський Челсі.
Слова футболіста наводить Corriere dello sport.
"Челсі – це клуб, який виснажує тебе. І я там був не один, хто постраждав від цього. Обамеянг і Зієш також не входили в плани клубу. Ми переодягались у роздягальні з гравцями молодіжки.
Челсі – це просто бізнес. Одного дня вони кажуть тобі, що ти їм не потрібен, а якщо ти після цього хочеш піти з клубу, вони не дають тобі піти спокійно. Вони намагаються затягнути цей процес до кінця. Вони виснажують тебе.
Колись я детально поясню молодим гравцям, хто насправді працює на них, а хто проти них. Я у своєму житті побачив такі речі, які ніколи не думав, що побачу", – розповів Лукаку.
Зазначимо, що за лондонський колектив бельгієць грав з 2011 по 2014 рік, а згодом повернувся у 2021 році. За цей час форвард зіграв 59 матчів у всіх турнірах за "синіх", забивши 15 м'ячів та віддавши одну результативну передачу.
Влітку 2024 року форвард за 30 млн євро перейшов до Наполі.
Раніше головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував виступи Коула Палмера у поточній кампанії.