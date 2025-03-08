Лукаку: Челсі виснажує тебе і я був не єдиним, хто від цього постраждав

Нападник Наполі Ромелу Лукаку прокоментував свій невдалий досвід повернення у лондонський Челсі.

Слова футболіста наводить Corriere dello sport.

"Челсі – це клуб, який виснажує тебе. І я там був не один, хто постраждав від цього. Обамеянг і Зієш також не входили в плани клубу. Ми переодягались у роздягальні з гравцями молодіжки.



Челсі – це просто бізнес. Одного дня вони кажуть тобі, що ти їм не потрібен, а якщо ти після цього хочеш піти з клубу, вони не дають тобі піти спокійно. Вони намагаються затягнути цей процес до кінця. Вони виснажують тебе.



Колись я детально поясню молодим гравцям, хто насправді працює на них, а хто проти них. Я у своєму житті побачив такі речі, які ніколи не думав, що побачу", – розповів Лукаку.