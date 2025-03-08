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Збірна України поступилась Південній Кореї в 1/8 фіналу Кубку світу в Падуї

Олександр Булава — 8 березня 2025, 13:37
Збірна України поступилась Південній Кореї в 1/8 фіналу Кубку світу в Падуї
ФФУ

Збірна України поступилась Південній Кореї в командних змагань на Кубку світу з фехтування на шаблях серед чоловіків "Trophée Luxardo", що триває в італійському місті Падуя.

В 1/8 фіналу українські спортсмени Юрій Цап, Богдан Боговін, Данило Скороход та Андрій Ягодка програли матч корейцям з рахунком 32:45.

Це був другий поєдинок національної команди на турнірі. "Синьо-жовті" розпочати змагання із перемоги над Іспанією (45:40).

Попереду в українців боротьба за 9-16 місця.

Нагадаємо, напередодні у драматичному бою індивідуального турніру Боговін поступився італійцю П'єтро Торре на стадії 1/32 фіналу.

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