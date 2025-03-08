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Гірські лижі. Фон Алльмен здобув третю перемогу на Кубку світу

Олег Дідух — 8 березня 2025, 13:50
Гірські лижі. Фон Алльмен здобув третю перемогу на Кубку світу
Франьо Фон Алльмен
Getty Images

Швейцарський гірськолижник Франьо Фон Алльмен виграв другий швидкісний спуск на етапі Кубку світу в норвезькому Квітф’єллі. Для свіжоспеченого чемпіона світу це третя перемога на Кубку світу в кар’єрі, яка дозволила Франьо залишитися в боротьбі за Малий кришталевий глобус у швидкісному спуску напередодні фіналу сезону.

Фон Алльмен на 0,28 секунди випередив лідера загального заліку Кубку світу, швейцарця Марко Одерматта. Топ-3 замкнув ще один представник Швейцарії, Стефан Рогентен.

Переможець вчорашнього швидкісного спуску, італієць Домінік Паріс, сьогодні лише замкнув топ-6.

Підсумкові результати:

У неділю, 9 березня, етап у Квітф’єллі завершиться супергігантом. Початок гонки – об 11:30 за київським часом.

Марко Одерматт Кубок світу з гірських лиж Франьо Фон Алльмен

Франьо Фон Алльмен

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