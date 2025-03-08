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Треба продовжувати переможний шлях, – Мічін оцінив перемогу над Оболонню

Володимир Максименко — 8 березня 2025, 13:45
Треба продовжувати переможний шлях, – Мічін оцінив перемогу над Оболонню
Петар Мічін
ФК Зоря

Автор дубля у ворота Оболоні Петар Мічін оцінив перемогу Зорі над київським колективом.

Слова хавбека наводить пресслужба луганського клубу.

"Не думаю, що Оболонь – "моя" команда. Просто вийшло так, що вже тричі їм забив. Я проти всіх суперників дію однаково серйозно, але, як бачимо, мені частіше треба грати Оболоні.

Я казав на самому початку сезону, що хочу забити 10 м’ячів. Сподіваюсь, що зможу ще забити три голи до кінця чемпіонату. Звичайно, головна мета – допомагати команді результативними діями. Байдуже – чи це гол, чи гольова передача.

Динамо? В нас небагато варіантів, багато хто в оренді. Тому склад буде трохи іншим. Впевнений, що ті, хто вийдуть на поле у вівторок, віддадуть всі 100 відсотків та покажуть, що кожен готовий замінити один одного. До того ж це зайвий шанс для тих футболістів, хто грає не так часто, але хотів би заявити про себе знов", – розповів Мічін.

У сезоні-2024/25 хавбек зіграв 20 матчів у всіх турнірах, в яких забив сім голів та віддав одну результативну передачу.

Наступний поєдинок луганці зіграють проти Динамо – зустріч відбудеться 11 березня, а стартовий свисток заплановано на 15:30 за київським часом.

Зазначимо, що на сайті "Чемпіон" доступний відеоогляд матчу Зорі та Оболоні.

Раніше перемогу над "пивоварами" прокоментував головний тренер "чорно-білих" Младен Бартулович.

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