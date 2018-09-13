Бонуччі відповів уболівальнику який побажав смерті його дітям

Захисник Ювентуса Леонардо Бонуччі закликав видалити акаунт в Instagram, вболівальника який в соціальній мережі побажав смерті його дітям

Про це написав сам гравець.

Нагадаємо, Бонуччі на певний час припинив виступи за Ювентус у сезоні 2016/17 через важку хворобу свого сина Матео. На щастя, хлопець одужав.

Цією болючою темою один з вболівальників вирішив задіти Леонардо написавши йому в Instagram: "Обоє ваших дітей повинні були померти".

Захисник Ювентуса відповів користувачу:

"Можливо, одного разу ми житимемо в кращому світі. Зараз світ, від якого я хочу тримати своїх дітей подалі, – той, в якому живуть такі люди. Насильство в жестах, словах і думках. Тепер продовжуйте: видаліть, змініть свій обліковий запис, зателефонуйте кому-небудь за допомогою. Це просто ганьба, що ніхто не зможе захистити вас від відрази бути тим, ким ви є", – написав Бонуччі.

Нагадаємо, Бонуччі влітку повернувся в Ювентус з Мілана, через що багато вболівальників "старої синьйори" вважають його зрадником.

Джерело - ua-football.