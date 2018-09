Жиру обійшов Зідана в збірній Франції

Нападник збірної Франції Олів’є Жиру, який забив переможний м’яч у ворота Нідерландів, обійшов у списку бомбардирів команди Зінедіна Зідана.

Про це повідомляє видання OptaJean у своєму twitter.

Жиру відзначився вперше за 10 матчів. Форварда критикували на ЧС-2018, де йому так і не вдалося розписатись у воротах суперників. Проте гол у другому турі Ліги націй став для Олів’є 32-м у футболці збірної, що дало йому змогу обійти славетного Зідана, який забивав за "триколірних" 31 раз.

32 - Olivier Giroud has scored his 32th goal for France, overtaking Zinedine Zidane (31) and becoming the only 4th best goalscorer in France national team's history. Deliverance. #FRANED pic.twitter.com/QQzyBj5HtB