Франція перемогла Голландію у Лізі Націй

Збірна Францію у 2-му турі Ліги Націй перемогла на своєму полі Голландію.
Французи повели у рахунку на 14-й хвилині зусиллями Кіліана Мбаппе. Голландці відігралися на 67-й хвилині, коли забив Раян Бабель.
Господарі поля вирвали перемогу на 75-й хвилині, завдяки точному ударі Олів’є Жиру.
Франція перемогла з рахунком 2:1.
Ліга Націй
2-й тур
9 вересня
Група A
Франція - Голландія 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 14 Мбаппе, 1:1 - 67 Бабель, 2:1 - 75 Жиру
Нагадаємо, збірна України у другому турі Ліги Націй перемогла команду Словаччини.
Водночас, у іншій зустрічі ігрового дня Данія виявилася сильнішою з Уельс.
Джерело - Чемпіон.