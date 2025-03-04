Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

До цього нам далеко: Слот – про найкращу команду Європи

Олександр Булава — 4 березня 2025, 23:15
До цього нам далеко: Слот – про найкращу команду Європи
Арне Слот
Getty images

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот очікує важкого протистояння з ПСЖ у плейоф Ліги чемпіонів.

Цитує наставника Liverpool.com.

Слот відреагував на слова тренер ПСЖ Луїса Енріке, який назвав "червоних" найкращою командою Європи.

"Найкраща команда в Європі повинна виграти Лігу чемпіонів. Нам ще далеко до цього, завтра на нас чекає дуже складна гра, а потім, якщо ми пройдемо, то й решта турніру.

Я вважаю, що найкращою командою в Європі на цей момент залишається Реал Мадрид, тому що він виграв цей турнір минулого сезону. Я думаю, що ви повинні виграти ЛЧ, перш ніж зможете сказати, що ви найкраща команда", – розповів Слот.

Перший матч між ПСЖ і Ліверпулем відбудеться в Парижі в середу, 5 березня. Початок – о 22:00 за київським часом.

Ліверпуль Арне Слот

Арне Слот

Це буде твоя провина: стали відомі слова, за які дискваліфікували тренера Ліверпуля
Тренера Ліверпуля дискваліфікували за підсумками дербі з Евертоном
Його важко зрозуміти, – Слот прокоментував виступи форварда Ліверпуля
Слот: Рашфорд – неймовірний футболіст
ФА висунула обвинувачення тренеру Ліверпуля

Останні новини