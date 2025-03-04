Гравець збірної України повернувся до тренувань після травми

Півзахисник Трабзонспора та збірної України Олександр Зубков повернувся до тренувань після пошкодження, яке він отримав у матчі Кубку Туреччини проти Різеспора (5:2).

Про це повідомив журналіст Фуркан Челік.

Зазначається, що Зубков тренувався окремо від команди. Раніше головний тренер турецької команди Шенол Гюнеш заявляв, що в українця невелике розтягнення.

Нагадаємо, Зубков розпочав гру проти Різеспорта в стартовому складі та був замінений на 37-й хвилині гри. У нинішньому сезоні на його рахунку п'ять матчів за Трабзонспор у всіх турнірах, в яких він оформив один асист.

Наступний матч турецька команда проведе в межах 27 туру Суперліги проти Хатайспора. Після 24 зіграних матчів Трабзонспор розташувався на 9 місці в турнірній таблиці.

Раніше повідомлялося, що турецький клуб відмовився від ідеї підписання центрального півзахисника Шахтаря Артема Бондаренка, адже "гірники" запросили за нього суму в 10 млн євро.