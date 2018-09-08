Англія зіграє з Іспанією та інші заключні матчі першого туру Ліги націй

Перший тур Ліги націй продовжується і ми пропонуємо вам перелік матчів які відбудуться сьогодні, 8-го вересня.

Ліга А

19:00 Група A2 Швейцарія - Ісландія

21:45 Група A4 Англія - Іспанія

Ліга B

16:00 Група B3 Північна Ірландія - Боснія і Герцеговина

Ліга C

19:00 Група С2 Фінляндія - Угорщина

21:45 Група С2 Естонія - Греція

Ліга D

19:00 Група D2 Білорусь - Сан-Маріно

21:45 Група D2 Люксембург - Молдова

Чим хороша нова форма української збірної.

Також, з'явилася онлайн трансляція Футбол1.

Джерело - Чемпіон.