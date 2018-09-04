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Жіноча збірна України з футболу перемогла Угорщину

Сьогодні 21:14 270 0
Жіноча збірна України з футболу перемогла Угорщину

Жіноча збірна України в Тернополі здобула перемогу над збірною Угорщини в останньому матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2019.

Рахунок відкрила на 26-й хвилині Дарина Кравець, а другий м'яч на 31-й забила Дарина Апанащенко.

У підсумку наша команда фінішувала третьою. На чемпіонат світу, який відбудеться наступного року у Франції відібралися Швеція.

Данія, яка стала другою, розіграє останню путівку на мундіаль з трьома кращими другими командами інших груп.

Чемпіонат світу-2019 серед жінок

Кваліфікація

4 вересня

Україна - Угорщина 2: 0

Голи: 1:0 — 26 Кравець, 2:0 — 31 Апанащенко.

Нагадаємо, чоловіча збірна України розпочала збір перед матчем з Чехією.

Новим помічником Шевченка став Шовковський.

Він дав перший коментар на новій посаді.

Джерело - Чемпіон.

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