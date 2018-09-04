Шовковський розпочав роботу в збірній. ФОТО

Новий помічник головного тренера збірної України Олександр Шовковський вже приступив до своїх обов'язків.

Вчора, 3-го вересня, він брав участь у тренуванні національної команди, яке проходило на полі НТК ім. Баннікова в Києві.

Також Шовковський буде присутній на прес-конференції разом з Андрієм Шевченком, повідомляє у своєму Facebook журналіст Микола Васильков.

Нагадаємо, колишній воротар київського Динамо і національної збірної України увійшов у тренерський штаб "синьо-жовтих" напередодні, замінивши на цьому посту Рауля Ріанчо.

Збірна України у четвер, 6 вересня, стартує в Лізі націй виїзним матчем проти Чехії, а потім 9 вересня прийматиме Словаччину.

Джерело - facebook Микола Васильков.