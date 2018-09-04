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Шовковський: Буду допомагати молодим гравцям своїми знаннями і досвідом. ВІДЕО

Сьогодні 18:42 227 0
Шовковський: Буду допомагати молодим гравцям своїми знаннями і досвідом. ВІДЕО
Фото: Микола Васильков

Новоспечений помічник головного тренера збірної України Олександр Шовковський розповів чим займатиметься під час роботи у головній команді країни.

"Я дуже вдячний тренерському штабу, що увійшов до колективу збірної, і тепер буду допомагати готувати гравців до визначних поєдинків. Матчів, які будуть на міжнародній арені. Ми починаємо новий турнір. Наші завдання максимально високі. Зі свого боку буду допомагати молодим гравцям своїми знаннями та досвідом", — сказав Шовковський.

Нагадаємо, Шовковського сьогодні, 4 вересня, призначили помічником Андрія Шевченка у збірній.

Сам керманич української команди вказав на головні помилк Динамо у Лізі чепміонів.

Джерело - FootballHUB.

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