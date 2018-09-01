Ярмоленко не потрапив до основи Вест Гема на матч проти Вулвергемптона

Андрій Ярмоленко залишився у запасі Вест Гема на гру 4-го туру чемпіонату Англії проти Вулвергемптона

Перші три матчі АПЛ український півзахисник також розпочинав на лаві запасних англійського клубу.

Гра між Вест Гемом та Вулвергемптоном розпочнеться о 17:00 за київським часом. Після трьох турів чемпіонату Англії лондонський клуб не має жодного очка та займає останнє місце в турнірній таблиці.

Arnautovic captains the team and Cresswell starts at left-back. pic.twitter.com/3lO2NXlpEI — West Ham United (@WestHamUtd) 1 сентября 2018 г.

Нагадаємо, Ярмоленко став одним з найкращих в матчі Кубка англійської ліги проти Вімблдону.

Раніше головний тренер Вест Гема Мануель Пеллегріні заявив, що український футболіст буде корисний клубу.

Джерело - Чемпіон.