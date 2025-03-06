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Жіноча збірна України піднялась на 34-те місце в рейтингу ФІФА

Олександр Булава — 6 березня 2025, 15:10
Жіноча збірна України піднялась на 34-те місце в рейтингу ФІФА
УАФ

Міжнародна федерація футбольних асоціацій оприлюднила оновлений рейтинг національних жіночих збірних.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Востаннє ФІФА оновлювала свій залік збірних у грудні 2024 року.

Після публікації минулого рейтингу українська команда піднялася на одну позицію й наразі є 34-ю (1633,37 бала). Серед представників УЄФА Україна перебуває на 22-му місці.

Додамо, що до першої трійки рейтингу ФІФА входять США, Іспанія та Німеччина.

Нагадаємо, нещодавно "синьо-жовті" провели перші ігри у Лізі націй-2025, де у першому матчі команда Володимира Пятенка обіграла Албанію (2:1), після чого вона перемогла Хорватію (2:1). Наразі українки посідають друге місце тільки за рахунок гіршої різниці голів: +2 проти +8 у чеської команди.

4-го квітня в поєдинку третього туру Україна гратиме проти Чехії.

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