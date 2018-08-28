Тренер Вест Гему: В майбутньому Ярмоленко стане корисний команді

Головний тренер Вест Хема Мануель Пеллегріні розповів, чому поки не довіряє Андрію Ярмоленко місце в стартовому складі.
Про це повідомляє telegraf.com.ua.
"Я не можу відразу ж визначся 11 кращих футболістів. Є гравці, які приїхали в команду пізніше, потрібно привести їх у формі і дати зіграти 90 хвилин. Це не просто. Також їх потрібно інтегрувати в команду. Для прикладу, Андрій Ярмоленко, в майбутньому він стане для команди дуже корисним", - заявив Пеллегріні.
"У нас хороший склад. Сподіваюся, нас чекає відмінний сезон ".
Нагадаємо, Ярмоленка викликали до національної збірної.
Джерело - telegraf.com.uа.