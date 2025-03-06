Полісся здолало Чорноморець у 20 турі УПЛ

Житомирське Полісся вдома обіграло одеський Чорноморець у межах 20 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1.

Господарі агресивно розпочали зустріч та змогли вийти вперед вже на 5-й хвилині гри. Борис Крушинський прострілив у штрафну одеситів з лівого флангу, Лацабідзе зрізав м'яч у стійку. Метушнею у воротарському майданчику скористався Батіста (1:0).

Наприкінці першого тайму "вовки" подвоїли перевагу за участі Батисти, прострілом якого з флангу не впорався Артур Рудько, а Олександр Андрієвський був перший на добиванні (2:0). Для півзахисника це був дебютний гол за житомирський колектив.

У другій половині гри гості отримали право на одинадцятиметровий, після того, як Майсурадзе збив Кирила Попова у штрафній. Пенальті впевнено реалізував Денис Янаков (2:1).

Остаточний рахунок у зустрічі встановив Олексій Гуцуляк, який з лінії штрафного майданчика обвідним ударом пробив без шансів для голкіпера Чорноморця. Для вінгера це був 10-й гол у сезоні, більше лише у нападника Динамо Владислава Ваната – 11.

Чемпіонат України – УПЛ

20 тур, 06 березня

Полісся – Чорноморець 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 5 Батіста, 2:0 – 42 Андрієвський, 2:1 – 57 Янаков, 3:1 – 78 Гуцуляк

Полісся з 34 очками посідає четверту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату, Чорноморець перебуває на передостанній позиції з 15 балами в активі.

Нагадаємо, напередодні Полісся оголосило про призначення Шевчука на посаду спортивного директора. Він відповідатиме за залучення та розвиток молодих талантів в академії, в Поліссі-2 та в основній команді.