Легенда Аякса розповів, що він думає про матч з Динамо

Аякс заб'є в матчі-відповіді раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти київського Динамо на НСК Олімпійський.

Про це сказав екс-голкіпер Аякса і збірної Нідерландів Едвін ван дер Сар в інтерв'ю телеканалу Футбол.

"В останньому матчі чемпіонату Голландії ми перемогли з рахунком 5: 0, а тепер хлопці намагатимуться пробитися в Лігу чемпіонів. Вони готові до тиску, який Київ запропонує у вівторок ввечері. Впевнений, що ми зможемо забити",- говорить легенда Аякса.

"Що стосується Динамо, то невірно говорити, що вони орієнтовані на захист. У Голландії кияни показали непоганий контроль м'яча. Вони зуміли зрівняти рахунок і трохи нас налякали. На щастя, після цього ми забили двічі. Сподіваюся, цього вистачить ".