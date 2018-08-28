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Легенда Аякса розповів, що він думає про матч з Динамо

Сьогодні 19:05 426 0
Легенда Аякса розповів, що він думає про матч з Динамо

Аякс заб'є в матчі-відповіді раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти київського Динамо на НСК Олімпійський.

Про це сказав екс-голкіпер Аякса і збірної Нідерландів Едвін ван дер Сар в інтерв'ю телеканалу Футбол. 

"В останньому матчі чемпіонату Голландії ми перемогли з рахунком 5: 0, а тепер хлопці намагатимуться пробитися в Лігу чемпіонів. Вони готові до тиску, який Київ запропонує у вівторок ввечері. Впевнений, що ми зможемо забити",- говорить легенда Аякса.

"Що стосується Динамо, то невірно говорити, що вони орієнтовані на захист. У Голландії кияни показали непоганий контроль м'яча. Вони зуміли зрівняти рахунок і трохи нас налякали. На щастя, після цього ми забили двічі. Сподіваюся, цього вистачить ".

Нагадаємо, що матч-відповідь між Динамо і Аяксом відбудеться у вівторок, 28 серпня. о 22:00

Чемпіон проведе для вас пряму текстову трансляцію матчу починаючи з 21:45.

Джерело - xsport.ua.

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