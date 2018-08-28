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ЛЧ. Динамо - Аякс: анонс і прогноз матчу

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ЛЧ. Динамо - Аякс: анонс і прогноз матчу

Аякс - Динамо

Ліга Чемпіонів. Раунд плей-офф, 1-й матч

Йохан Кройфф Арена, Амстердам. 22 серпня, 22:00

Головний арбітр: Дамір Скоміна (Словенія)

Асистенти арбітра: Юре Прапротнік, Роберт Вукан (обидва - Словенія)

Додаткові асистенти: Матей Юг, Славко Вінчич (обидва - Словенія)

Четвертий арбітр: Томаж Кланчник (Словенія)

Виступ спочатку в Амстердамі, а потім в Одесі істотно похитнув віру українських уболівальників у тому, що Динамо зможе пробитися в груповий етап Ліги Чемпіонів. У першому випадку Олександр Хацкевич і його підопічні продемонстрували, що поступаються в класі суперникові, у другому стало зрозуміло, що у команди немає надійних резервів. У такій ситуації, схоже, залишається сподіватися тільки на диво.

Але є одне але. По-перше, гол Кендзьори. Поразка 1:3 на виїзді - це в рази краще, ніж 0:2. Доведено в минулому році Янг Бойз. По-друге, фактор рідних трибун. Шаленість голландських уболівальників візуально вибила біло-синіх із сідла в першому матчі. Київські фанати повинні відповісти тим же (шкода, що трибуни далеко від краю поля). По-третє, в перші півгодини гри Динамо помітно переважало Аякс у грі на стандартах. З огляду на труднощі, із якими кияни стикаються при створенні власних атак, це може зіграти роль. Залишилося змусити суперника вибивати м'яч в аут або фолити на підступах до штрафного майданчика.

Зрештою, якщо ми не дотягуємо до суперника в рівні гри з м'ячем, потрібно використовувати ті козирі, які є на руках. Олександр Хацкевич, Олег Лужний, Максим Шацьких - у кар'єрі кожного з тренерів Динамо були камбеки, якими вболівальники пишаються досі. Залишилося передати свій досвід нинішньому поколінню.

Орієнтовні склади:

Динамо: Бойко, Пиварич, Кадар, Бурда, Кендзьора, Гармаш, Сидорчук, Буяльський, Циганков, Вербич, Бєсєдін

Аякс: Онана, Тальяфіко, Блінд, Лігт, Мазрауї, Зієх, Шене, Йонг, Лаб'яд, Тадич, Гунтелар.

Слова: 

Олександр Хацкевич (головний тренер Динамо): "Нам потрібні агресія і пресинг із перших хвилин. Не можна забувати про оборону, тому що група атаки в Аякса дуже сильна, тому ми не маємо права оголяти тили і бігти стрімголов уперед".

Ерік тен Гаг (головний тренер Аякса): "Одного голу може бути досить, але ми гратимемо проти дуже сильного суперника, який це показав своєю грою в Амстердамі. Так що завтра буде видно, що і як".

Цікаві факти:

- До цього команди зустрічалися між собою один раз, і також в Лізі чемпіонів на аналогічній стадії. Це було в сезоні 2010/2011. Тоді перший матч у Києві завершився бойовою нічиєю, 1:1, на гол Яна Вертонгена на 57-й хвилині через 9 хвилин точним ударом відповів Олег Гусєв. Але в наступний грі в Амстердамі Аякс виявився сильнішим, 2:1 і не пустив тоді динамівців в груповий раунд Ліги чемпіонів. Так що тепер у киян є відмінна можливість через вісім років взяти реванш. До слова, з діючих гравців, хто грав за Динамо тоді, сьогодні в обіймі залишився тільки Денис Гармаш, який у київському матчі запам'ятався двома жовтими картками, які для нього перетворилися в червону.

- Динамо раніше 16 разів протистояло в єврокубках клубам із Нідерландів, при цьому кияни здобули 8 перемог, 3 рази зіграли внічию і 5 разів програли.

- Минула єврокампанія Аякса тривала всього чотири матчі. У третьому відбірковому раунді Ліги чемпіонів голландці за правилом виїзного гола поступилися Ніцці, а потім програли Русенборгу в раунді плей-офф Ліги Європи УЄФА (0:1 вдома, 2:3 у гостях). Таким чином їх безвиграшна серія в Європі тривала шість матчів (Н2 П4).

- Підсумкова перемога над Динамо в сезоні 2010/11 залишається для Аякса єдиною в раунді плей-офф Ліги чемпіонів. Після неї амстердамці грали на даній стадії в сезоні 2016/17 і зазнали поразки від Ростова з загальним рахунком 2:5.

- Аякс виграв обидва попередніх домашні матчі з українськими клубами. Крім перемоги над Динамо, амстердамці в додатковий час обіграли Дніпро (2:1) в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи 2014/15. При цьому голландці тоді все одно зійшли з дистанції, так як поступилися до цього в гостях - 0:1. 

- Рік тому Динамо програло Янг Бойз в третьому відбірковому раунді Ліги чемпіонів (3:1 вдома, 0:2 в гостях). Кияни продовжили боротьбу в Лізі Європи і дійшли до 1/8 фіналу. На цій стадії вони поступилися Лаціо з загальним рахунком 2:4.

- Домашня перемога над Славією поклала кінець серії з п'яти безвиграшних матчів на євроарені, будинки і на виїзді (чотири нічиїх, одна поразка).

- Динамо виграло два останніх матчах в Нідерландах. У третьому відбірковому раунді Ліги чемпіонів-2012/13 він переміг Фейеноорд (1:0), а на груповому етапі Ліги Європи-2010/11 був битий Алкмаар - 2:1.

- Динамо в 7-ми матчах цього сезону лише раз забило більше 1 голу (у домашній грі зі Славією), при цьому підопічні Хацкевича майже не пропускають. Пропустили кияни також одного разу, у виїзній грі проти Славії. 

Прогноз Чемпіона: 2:2

Джерело - Чемпіон.

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