Вербич розповів, за рахунок чого Динамо потрапить в ЛЧ

Півзахисник Динамо Беньямін Вербич розповів, за рахунок чого кияни зможуть потрапити в груповий етап Ліги Чемпіонів.
Про це повідомляє strana.ua.
"Важливо не тільки забити, але і не пропустити. У нас хороша оборона, це доводить лише один пропущений м'яч в чемпіонаті України. Однак проти Аякса повинна добре зіграти не тільки захист, але і вся команда. Суперник дуже сильний, тому пройти зможемо тільки за умови максимальної концентрації ".
Нагадаємо, матч відбудеться о 22:00 за київським часом.
Сайт Чемпіон проведе детальну текстову трансляцію матчу.
Джерело - strana.ua.