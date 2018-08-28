Вербич розповів, за рахунок чого Динамо потрапить в ЛЧ

Півзахисник Динамо Беньямін Вербич розповів, за рахунок чого кияни зможуть потрапити в груповий етап Ліги Чемпіонів.

Про це повідомляє strana.ua.

"Важливо не тільки забити, але і не пропустити. У нас хороша оборона, це доводить лише один пропущений м'яч в чемпіонаті України. Однак проти Аякса повинна добре зіграти не тільки захист, але і вся команда. Суперник дуже сильний, тому пройти зможемо тільки за умови максимальної концентрації ".