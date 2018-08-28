Неймар зробив гучну заяву щодо переходу в Реал

Нападник ПСЖ, Неймар, заявив, що не збирається переходити в Реал Мадрид.
Про це повідомляє football24.ua.
"Перехід в Реал? У мене діючий контракт з ПСЖ. Я залишаюся в Парижі. Я відвідав тренування Барселони, щоб поспілкуватися з колишніми товаришами по команді. Мені б не хотілося протистояти їм в Лізі чемпіонів", – цитує Неймара Sport.es.
Нагадаємо, Вацко вважає, що лише Неймар та Мбаппе можуть допомогти Динамо перемогти Аякс.
Також, Неймар посів шосте місце на турнірі з покеру.
Джерело - football24.ua..