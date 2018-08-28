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Неймар зробив гучну заяву щодо переходу в Реал

Сьогодні 08:47 1330 0
Неймар зробив гучну заяву щодо переходу в Реал
Неймар

Нападник ПСЖ, Неймар, заявив, що не збирається переходити в Реал Мадрид.

Про це повідомляє football24.ua.

"Перехід в Реал? У мене діючий контракт з ПСЖ. Я залишаюся в Парижі. Я відвідав тренування Барселони, щоб поспілкуватися з колишніми товаришами по команді. Мені б не хотілося протистояти їм в Лізі чемпіонів", – цитує Неймара Sport.es.

Нагадаємо, Вацко вважає, що лише Неймар та Мбаппе можуть допомогти Динамо перемогти Аякс.

Також, Неймар посів шосте місце на турнірі з покеру.

Джерело - football24.ua..

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