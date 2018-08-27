Вацко: Динамо можуть допомогти тільки Неймар і Мбаппе

У Динамо мало шансів пройти Аякс, проте вони є.

Так вважає відомий футбольний коментатор Віктор Вацко.

"Ми побачили хороший, швидкий, індивідуально сильний Аякс, ми побачили дійсно ряд футболістів в біло-червоних футболках, за якими полюють великі клуби Європи",- говорить коментатор. "Знаєте, які гравці могли б виручити Динамо? Неймар і Мбаппе",- сказав Вацко у програмі Великий футбол.

Нагадаємо, матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо – Аякс відбудеться 28 серпня, початок о 22:00. Перший поєдинок між цими командами завершився впевненою перемогою нідерландців.

З'явилася інформація, що на матчі стадіон не буде заповнений.

Джерело - you tube.