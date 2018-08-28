Буффон: відчуваю себе сильнішим ніж 7 років тому

Голкіпер ПСЖ Джанлуїджі Буффон розповів, як він відчуває себе у свої 40 років.

Про це повідомляє telegraf.com.ua, з посиланням на Football-Italia.net.

Буффон розповів, що не боїться зміни обстановки.

"Після 40 років людям вельми непросто змінити обстановку і все своє життя. Іноді ми доживаємо свій вік, не бажаючи покидати зону комфорту, страх і лінь змушують нас так поступати, адже нове лякає. Але я зовсім не така людина".

Потім він пояснив, чому продовжив кар'єру, після відходу з Ювентуса і що відчуває себе краще ніж 7 років тому.

"Я люблю ставити перед собою нові завдання, і я не уявляю своє життя без змагань, зростання, боротьби з труднощами. Якщо порівнювати мене сьогоднішнього з 35-річним віком, то, як мені здається, зараз я сильніше. Відчуваю себе краще, ніж сім років тому. Не знаю, чому так".

Нагадаємо, Буффон обмінявся футболками з сином свого екс-партнера.

Також, Буффон пройшов обряд посвяти в ПСЖ.

Джерело - telegraf.com.ua.