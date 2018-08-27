Манчестер Юнайтед - Тотенгем: де дивитися центральний матч 3-го туру АПЛ

Сьогодні, 27-го серпня, матчем між Манчестер Юнайтед і Тотенгемом закінчується 3-й тур АПЛ.
Для Манчестер Юнайтед зустріч з Тотенгемом важко переоцінити, після несподіваної поразки від Брайтона в минулому турі команда Моуріньо може потрапити в психологічну яму, однак матч з прийнятним і одночасно сильним суперником може стати поштовхом для прогресу.
На своєму полі манкуніанці традиційно вдало грають з лондонцями, виключно перемагають, і цього разу Тотенгему буде непросто відстояти прийнятний рахунок.
В Україні матч покаже телеканал Футбол 2.
Також буде інтернет трансляція на OLL TV( Увага! Трансляція платна)
Початок матчу о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, вчора, 26 серпня, пройшла більша частина матчів 3-го туру АПЛ.
Вотфорд здобу 3-тю пермогу поспіль в АПЛ.
Джерело - Чемпіон.