Мій профіль

Одразу 5 українок стартують у перший день US Open. Розклад матчів

Сьогодні 11:15 618
Український боксер нокаутував суперника вже в першому раунді. ВІДЕО
Сьогодні 10:50 3103
Жіноча збірна України - срібний призер ЧС з футзалу
Вчора 16:40 2523
Динамо сенсаційно втрачає перемогу над Чорноморцем
25.08.2018 21:24 1955
Чотири українки потрапили в ТОП-10 спринтерської гонки на чемпіонаті світу з літнього біатлону
25.08.2018 20:13 1995
Супряга може дебютувати за Динамо
25.08.2018 18:37 1570
Як гравець Олександрії відзначився неймовірним дублем за дві хвилини. ВІДЕО
25.08.2018 18:00 2277
Блоги
Ломаченки дуркують: як сім'я чемпіона спробувала себе в ролі рок-виконавців. ВІДЕО
Ломаченки дуркують: як сім'я чемпіона спробувала себе в ролі рок-виконавців. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 15:09 136
Гравець ПСЖ анонімно допоміг дитині, але його розсекретили
Гравець ПСЖ анонімно допоміг дитині, але його розсекретили Phillip Hess
Вчора 11:30 1330
Роналду віддав гольову п'ятою, але залишився незадоволеним. ВІДЕО
Роналду віддав гольову п'ятою, але залишився незадоволеним. ВІДЕО Phillip Hess
25.08.2018 21:30 1544
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:50 Футбол Маліновський допоміг Генку очолити турнірну таблицю чемпіонату Бельгії 44
15:30 Футбол Вацко: Динамо можуть допомогти тільки Неймар і Мбаппе 269
15:10 Футбол ПАОК продовжив угоду з Луческу 128
15:09 Бокс Ломаченки дуркують: як сім'я чемпіона спробувала себе в ролі рок-виконавців. ВІДЕО 136
14:50 Футбол Гра Динамо-Аякс не збере аншлагу на Олімпійському 220
14:35 Футбол Оболонь-Бровар - Агробізнес: відео онлайн-трансляція матчу 1-ї ліги ПФЛ 148
14:15 Бокс Три британських міста претендують прийняти бій Усик-Белью 463
13:55 Футбол Манчестер Юнайтед - Тотенгем: де дивитися центральний матч 3-го туру АПЛ 324
13:35 Футбол Сабо: Зоря не пройде Лейпциг 748
13:17 Футбол Марсело прокоментував втрату Реалом Роналду 913
12:52 Футбол Срна вже в дебютному матчі за Кальярі віддав результативну передачу. ВІДЕО 939
12:37 Футбол Леоненко не вірить, що Динамо може пройти Аякс у ЛЧ 942
12:10 Футбол Колишній форвард Динамо став найкращим гравцем 6-го туру УПЛ 1291
11:48 Теніс Всі українці зберегли свої позиції в оновленому рейтингу ATP 257
11:35 Футбол Динамо цікавиться алжирським півзахисником 862 1
11:15 Теніс Одразу 5 українок стартують у перший день US Open. Розклад матчів 618
10:50 Бокс Український боксер нокаутував суперника вже в першому раунді. ВІДЕО 3103
10:31 Футбол Мессі довів до сліз свого шанувальника. ВІДЕО 622
10:15 Футбол Лєднєв вибачився за вилучення в матчі ЛЄ 799 2
09:50 Футбол Тренер Тотенгема може забрати капітанську пов'язку у свого гравця за водіння авто у нетверезому стані 655
09:45 Інше Відтепер Чемпіон і в Telegram 2626 1
09:33 Футбол Вацко: Якщо ти отримуєш шанс у Динамо, то маєш стрибнути вище голови і витіснити "жирних котів" з основи 2783
09:10 Футзал Срібна призерка ЧС з футзалу: Дякую за те, що я українка. ФОТО 482
08:48 Теніс Ястремська вперше потрапила до ТОП-100 рейтингу WTA 501
08:30 Бокс Берінчик дебютував на шоу Танці з зірками. ВІДЕО 354

Манчестер Юнайтед - Тотенгем: де дивитися центральний матч 3-го туру АПЛ

Сьогодні 13:55 324 0
Манчестер Юнайтед - Тотенгем: де дивитися центральний матч 3-го туру АПЛ

Сьогодні, 27-го серпня, матчем між Манчестер Юнайтед і Тотенгемом закінчується 3-й тур АПЛ.

Для Манчестер Юнайтед зустріч з Тотенгемом важко переоцінити, після несподіваної поразки від Брайтона в минулому турі команда Моуріньо може потрапити в психологічну яму, однак матч з прийнятним і одночасно сильним суперником може стати поштовхом для прогресу.

На своєму полі манкуніанці традиційно вдало грають з лондонцями, виключно перемагають, і цього разу Тотенгему буде непросто відстояти прийнятний рахунок.

В Україні матч покаже телеканал Футбол 2.

Також буде інтернет трансляція на OLL TV( Увага! Трансляція платна)

Початок матчу о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, вчора, 26 серпня, пройшла більша частина матчів 3-го туру АПЛ.

Вотфорд здобу 3-тю пермогу поспіль в АПЛ.

Джерело - Чемпіон.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()