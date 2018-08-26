Фулгем у надрезультативному матчі перестріляв Бернлі. Та результати інших матчів 3-го туру АПЛ

В матчах 3 туру АПЛ Челсі на останніх хвилинах здолав Ньюкасл, Вотфорд переміг Крістал Пелес, Фулгем перестріляв Бернлі в надрезультативному матчі.

Вотфорд вдома мінімально здолав Крістал Пелес. В першому таймі тривала досить рівна гра і обидві команди мали непогані шанси відзначитись забитим голом. Однак відкрити рахунок в матчі вдалось лише в другій частині гри.

Челсі мінімально здолав Ньюкасл на виїзді. Команда Маурісіо Саррі володіла ініціативою більшу частину матчу, але в першому таймі ударам Азара та Педро бракувало точності. В другій половині Челсі продовжував домінувати і часом процент володіння м'ячем доходив до 80%. Але перемога далася дуже важко.



Фулгем-Бернлі. Вже на 4 хвилині Сері неймовірним ударом у дальню дев'ятку з 25 метрів відкрив рахунок в матчі, проте Хендрік досить швидко вирівняв становище, добивши власний же удар. А під кінець першого тайму була результативна двохвилинка від Мітровіча, який спочатку на дальній стійці замкнув навіс Керні, а трохи згодом також головою переправив передачу В'єтто у ворота. Тарковскі зменшив різницю в рахунку, в падінні переправивши м'яч у ворота після скидки Мі. Однак останнє слово було за Фулгемом, а саме за Шюррле, який і поставив крапку в матчі.

Чемпіонат Англії, АПЛ

Третій тур

26 серпня

Вотфорд - Крістал Пелес 2:1 (1:0)

Голи: 1:0-53 Перейра, 2:0 - 71 Олебас, 2:1- 78 Заха.

Ньюкасл - Челсі 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 76 Азар, 1:1- 83 Хоселу, 1:2 - 87 Едлін.

Фулгем - Бернлі 4:2 (3:2)

Голи: 1:0-4 Сері, 1:1-10 Хендрік, 2:1-36 Мітрович, 3:1-38 Мітрович,3:2-41 Тарковский, 4:2-83 Шюррле.

Джерело - Чемпіон.