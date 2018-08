Каріус попрощався з фанатами Ліверпуля

Голкіпер Ліверпуля Лоріс Каріус подякував фанатам клубу після переходу в оренду в турецький Бешикташ.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter/

"Велике спасибі всім фанатам Ліверпуля, що до цих пір мене підтримували. Ви дійсно не залишили мене одного ", - написав Каріус.

Proud to be part of the famous @besiktas family now. Your welcome at the airport yesterday was simply overwhelming! I will give it my all to win with Beşiktaş.🦅



A big Thank You goes out to all of the Liverpool fans for the support until now – you indeed never let me walk alone. pic.twitter.com/Pw1eqrhFuv