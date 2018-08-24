Колишній одноклубник Мілевського порівняв його із куркою, що несе золоті яйця

Білоруський форвард В'ячеслав Глєб вважає, що брестському Динамо не слід було розлучатися з українцем Артемом Мілевським.

Про це розповів сам гравець.

"Знаєте, якось Дулуб(тренер БАТЕ) сказав прикольну річ: "Не можна чіпати курку, яка несе золоті яйця. Не важливо, яка це курка". Мілевський - лідер. Він міг ходити пішки, але робив всю гру. Що там сталося, ми так і не знаємо, але, я вважаю, це помилка", - висловив свою думку Глєб в ефірі телеканалу Білорусь 1.

Відзначимо, що Мілевський мав другий результат в команді за системою "гол + пас" - на його рахунку 10 (3 + 7) балів в 14 матчах.

Нагадаємо, Артем пішов з Динамо після приходу в команду нового головного тренера Олексія Шпілевського, який, втім, також надовго в білоруському клубі не затримався.

Джерело - ua-football.