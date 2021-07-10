Євро-2020. Мама Манчіні: Я розмовляла з Роберто, він спокійний

Збірна Італії завтра, 11 липня, зіграє у фіналі Євро-2020 з Англією

Джерело - TuttoMercatoWeb.

У фіналі чемпіонату Європи-2020 збірна Італії зіграє з Англією.

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Мама головного тренера "Адзуррі" Маріанна Манчіні розповіла про стан її сина Роберто напередодні гри.

"Я чула від Роберто, і він, як завжди, спокійний, він постарається зробити все можливе", - заявила мати тренера.

Вона каже, що завтра ввечері вони з чоловіком будуть дивитися вдома фінал Євро-2020 проти Англії і усім серцем вболівати за "Сквадра Адзурру".

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.