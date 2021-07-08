Данія закінчувала півфінал Євро-2020 з Англією в меншості

Джерело - Ekstra Bladet.
Збірна Данії закінчувала півфінальний матч Євро-2020 проти Англії (1:2) в меншості.
Про це повідомляє Ekstra Bladet.
По ходу додаткового часу півзахисник Матіас Йенсен вступив в єдиноборство з Кайлом Вокером і отримав травму.
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У 25-річного данця підозра на перелом. Через пошкодження хавбек Брентфорда не зміг продовжити гру, а у Данії вже не було замін.
Нагадаємо, Англія вперше в історії вийшла у фінал чемпіонату Європи.