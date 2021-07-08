Данія закінчувала півфінал Євро-2020 з Англією в меншості

Англія вперше за 55 років зіграє в фіналі Євро або чемпіонату світу

Джерело - Ekstra Bladet.

Збірна Данії закінчувала півфінальний матч Євро-2020 проти Англії (1:2) в меншості.

Про це повідомляє Ekstra Bladet.

По ходу додаткового часу півзахисник Матіас Йенсен вступив в єдиноборство з Кайлом Вокером і отримав травму.

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У 25-річного данця підозра на перелом. Через пошкодження хавбек Брентфорда не зміг продовжити гру, а у Данії вже не було замін.

Нагадаємо, Англія вперше в історії вийшла у фінал чемпіонату Європи.