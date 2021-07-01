Зінченко потрапив до символічної збірної 1/8 фіналу Євро-2020

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник збірної України Олександр Зінченко до символічної збірної найкращих футболістів 1/8 фіналу Євро-2020.
Про це повідомляє WhoScored.
Збірна 1/8 фіналу Євро-2020
Воротар: Тібо Куртуа (Бельгія, 7,8)
Захисники: Сесар Аспілікуета (Іспанія, 8,1), Франческо Ачербі (Італія, 7,9), Томаш Калас (Чехія, 7,9), Леонардо Спінаццола (Італія, 7,9).
Півзахисники: Ферран Торрес (Іспанія, 9,1), Поль Погба (Франція, 9,0), Томаш Голешов (Чехія, 8,9), Олександр Зінченко (Україна, 9,0).
Нападники: Каспер Дольберг (Данія, 8,8), Харіс Сеферович (Швейцарія, 8,5).
Раніше, призначено арбітрів на матч Україна - Англія.