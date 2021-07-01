 Зінченко потрапив до символічної збірної 1/8 фіналу Євро-2020 | Євро-2020 | Champion.com.ua
Костюк - Севастова: онлайн-трансляція матчу другого кола Wimbledon. LIVE
Сьогодні 14:19 1485
Зінченко потрапив до символічної збірної 1/8 фіналу Євро-2020
Сьогодні 14:43 2112
Призначено арбітрів на матч Україна - Англія
Сьогодні 12:22 1158
Денисов: Група смерті роз'їхалася по домівках, а Україна вийшла в 1/4 фіналу
Сьогодні 11:24 983
Євро-2020. Плей-оф. Календар, результати, трансляції
Сьогодні 10:08 14257
Моурінью: Раджу Англії заспокоїтися і зосередитися на грі з Україною
Сьогодні 09:09 2777
Динамо зацікавилося нападником збірної Хорватії
Сьогодні 08:39 2637
Збірна України прибула до Рима
Сьогодні 01:50 2167
Світоліна - Лінетт: онлайн-трансляція матчу другого кола Wimbledon. LIVE
Сьогодні 00:36 899
Екстренер Вулвергемптона очолив Тоттенгем
Вчора 22:38 546
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Дівчина дня. Дружина Артема Довбика надихає його на голи
Дівчина дня. Дружина Артема Довбика надихає його на голи Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:53 590
Слава Україні! Як сини Андрія Шевченка вболівали за збірну України в грі зі Швецією
Слава Україні! Як сини Андрія Шевченка вболівали за збірну України в грі зі Швецією Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:33 1474
Важлива підтримка. Як дружини гравців збірної України вітали чоловіків з перемогою
Важлива підтримка. Як дружини гравців збірної України вітали чоловіків з перемогою Valeriy Ruchka
Вчора 22:08 666
Білий африканець став героєм України на Євро-2020
Білий африканець став героєм України на Євро-2020 Андрій Твердохліб
Вчора 21:04 2331
Legalbet составил рейтинг надёжных букмекерских контор Казахстана. Зачем он нужен игрокам?
Legalbet составил рейтинг надёжных букмекерских контор Казахстана. Зачем он нужен игрокам? Дима Копий
Вчора 15:54 227
Розбір матчу проти Швеції та чи багато молитися перед Англією - ТаТоТаке
Розбір матчу проти Швеції та чи багато молитися перед Англією - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 10:53 828
Російський фанат опинився на українській трибуні в Глазго з триколором. Його побили і відібрали ганчірку-прапор
Російський фанат опинився на українській трибуні в Глазго з триколором. Його побили і відібрали ганчірку-прапор Valeriy Ruchka
Вчора 10:39 6483 6
Шалені емоції, божевільні нерви та радість перемоги: як у фан-зоні підтримували збірну України
Шалені емоції, божевільні нерви та радість перемоги: як у фан-зоні підтримували збірну України Valeriy Ruchka
Вчора 09:31 2118 1
Зінченко пустив скупу чоловічу сльозу під час інтерв'ю
Зінченко пустив скупу чоловічу сльозу під час інтерв'ю Андрій Твердохліб
Вчора 03:55 2105
Асист Ярмоленка на Зінченка - геніальний, але Шапаренко зіграв не менш класно
Асист Ярмоленка на Зінченка - геніальний, але Шапаренко зіграв не менш класно Андрій Твердохліб
Вчора 03:29 2183
Прямі трансляції
Навколо спорту

Зінченко потрапив до символічної збірної 1/8 фіналу Євро-2020

Сьогодні 14:43 2112 0
Олександр провів відмінний матч зі Швецією
Зінченко потрапив до символічної збірної 1/8 фіналу Євро-2020
#Зінченко

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко до символічної збірної найкращих футболістів 1/8 фіналу Євро-2020.

 Про це повідомляє WhoScored.

Збірна 1/8 фіналу Євро-2020

Воротар: Тібо Куртуа (Бельгія, 7,8)

Захисники: Сесар Аспілікуета (Іспанія, 8,1), Франческо Ачербі (Італія, 7,9), Томаш Калас (Чехія, 7,9), Леонардо Спінаццола (Італія, 7,9).

Півзахисники: Ферран Торрес (Іспанія, 9,1), Поль Погба (Франція, 9,0), Томаш Голешов (Чехія, 8,9), Олександр Зінченко (Україна, 9,0).

Нападники: Каспер Дольберг (Данія, 8,8), Харіс Сеферович (Швейцарія, 8,5).

Раніше, призначено арбітрів на матч Україна - Англія.

Коментарі ()