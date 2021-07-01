Поєдинок відбудеться 3 липня

На чвертьфінальному поєдинку Євро-2020 Україна - Англія працюватиме німецька бригада арбітрів на чолі із 45-річним німецьким юристом із Мюнхена Феліксом Брихом.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

На лініях йому допомагатимуть співвітчизники Марк Борщ та Штефан Лупп. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме іспанець Карлос дель Серро Гранде.

Арбітр системи VAR - Марко Фрітц. Перші асистенти арбітра VAR - Крістіан Дінгерт та Крістіан Гіттельманн. Третій асистент арбітра VAR - Бастіан Данкерт (усі - Німеччина).

Матч відбудеться 3 липня в Римі на Стадіо Олімпіко (початок - о 22.00 за київським часом).

Варто додати, що Фелікс Брих зі своїми помічниками вже працював на матчі збірної України на Євро-2020. Саме він зафіксував прикру поразку команди Андрія Шевченка у стартовому поєдинку турніру проти Нідерландів (2:3).