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Соболь втрачав свідомість в розташуванні збірної України перед Євро

Сьогодні 15:09 1372 1
У захисника збірної України були проблеми зі здоров'ям
Соболь втрачав свідомість в розташуванні збірної України перед Євро
#Соболь

Джерело - Чемпіон.

Проблеми зі здоров'ям турбували захисника Брюгге Едуарда Соболя напередодні Євро-2020.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Перед початком чемпіонату Європи у Соболя були проблеми зі здоров'ям - він втрачав свідомість.

Причому, не один раз у нього були проблеми, йому ставало погано. Проводили додаткові обстеження, але начебто з ним все в порядку", - сказав Циганик.

Перед контрольним матчем із Північною Ірландією Андрій Шевченко говорив, що Соболь відчуває проблеми з загальним станом і пройде додаткові іспити по здоров'ю.

На Євро-2020 Соболь зіграв в матчі з Північною Македонією (2:1), вийшовши на заміну в додатковий час.

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