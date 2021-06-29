У захисника збірної України були проблеми зі здоров'ям

Джерело - Чемпіон.

Проблеми зі здоров'ям турбували захисника Брюгге Едуарда Соболя напередодні Євро-2020.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Перед початком чемпіонату Європи у Соболя були проблеми зі здоров'ям - він втрачав свідомість. Причому, не один раз у нього були проблеми, йому ставало погано. Проводили додаткові обстеження, але начебто з ним все в порядку", - сказав Циганик.

Перед контрольним матчем із Північною Ірландією Андрій Шевченко говорив, що Соболь відчуває проблеми з загальним станом і пройде додаткові іспити по здоров'ю.

На Євро-2020 Соболь зіграв в матчі з Північною Македонією (2:1), вийшовши на заміну в додатковий час.