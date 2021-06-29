Швейцарія вперше за 67 років пробилася до чвертьфіналу великого турніру

Джерело - Чемпіон.

Збірна Швейцарії обіграла національну команду Франції на Євро-2020 та вийшла до чвертьфіналу турніру.

Вперше за 67 років, з чемпіонату світу 1954, швейцарці вийшли до 1/4 великого турніру(ЧЄ та ЧС).