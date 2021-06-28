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Лінделеф очікує важкого матчу зі збірною України

Сьогодні 20:38 268 1
Віктор Лінделеф прокоментував матч проти збірної України
Лінделеф очікує важкого матчу зі збірною України
#Євро-2020, #Швеція, #Україна

Джерело - isport.ua.

Захисник збірної Швеції Віктор Лінделеф оцінив майбутній матч 1/8 фіналу проти збірної України.

Про це розповів сам футболіст.

"Це дуже хороша і досвідчена команда, яка показала відмінний футбол в груповому етапі Євро-2020.

Ми знаємо, що це буде дуже важкий матч, але ми завжди хочемо перемогти. Україна ускладнить нам задачу.

Якщо ми виграємо України і вийдемо до чвертьфіналу, то зіграємо з Англією або Німеччиною. Якщо з Англією, то це буде цікавий матч.

Ми зустрічалися на чемпіонаті світу, було б весело зустрітися з ними знову", - сказав Лінделеф.

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