Зеленський пожартував зі збірної Швеції

Володимир Зеленський прокоментував матч Україна - Швеція на Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Президент Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді сказав, що очікує від шведських футболістів демонстрації того, як сильно Швеція любить Україну.

Про це розповів сам глава держави.

"З цієї високої трибуни я хочу подякувати нашим шведським партнерам. За останній місяць, враховуючи Євро-2020, Швеція вже вдруге показує, що є нашим великим другом І ми віримо, що і завтра вона втретє покаже, як сильно любить Україну. Насправді я пожартував. Я всім бажаю успіху. Нехай переможе сильніший. Але хто сильніший ми з вами знаємо", - відзначив Зеленський.

Минулого тижня саме завдяки перемозі шведів над поляками збірна України змогла вийти з третього місця у своїй групі в 1/8 Євро-2020. Також цього року Швеція надасть Україні оригінал Конституції Пилипа Орлика 1710 року для святкування 30 річниці Незалежності.

Раніше, Зеленський привітав збірну України з виходом до плей-оф Євро-2020.