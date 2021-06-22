Головко: Є рівень футболістів, який визначає обличчя збірної України

Ексгравець національної команди Олександр Головко оцінив матч збірної України проти Австрії на Євро-2020.

Про це розповів сам футболіст.

"Дві команди грали на перемогу. Але, як мені здалося, більше перемоги заслуговувала збірна Австрії. Що сталося зі збірною України, давайте по гарячих слідах оцінювати не будемо. Є моменти, які через час і сам Андрій Миколайович пояснить і хлопці може якісь моменти пояснять. 1:0 результат гри, до 60-ї хвилини різниця в ударах по воротах була 17:3. Це говорить про настрій однієї та іншої команди, саме про реалізацію свого настрою.

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Це не трапляється постійно. Згадаймо історію цієї збірної, вона показувала хороші ігри. Це зараз такий час, де ми з якихось причин підвищили планку, до якої не готові підійти. Є рівень футболістів, який визначає обличчя нашої команди. Поки наш внутрішній чемпіонат, поки хлопці не готові до боротьби психологічно і в фізичному плані теж.

Поразка - це завжди сирота. Коли виграєш, тоді всі відмінно працювали, телебачення, помічники, масажисти добре масажували. А коли програєш, зараз найбільші проблеми у Андрія (Шевченка - прим.). Де його друзі, хто його підтримає. Я Миколайовичу привіт передам, - "Тримайся, тому що це складна робота". Так, помилки бувають, ми говорили про психологію молодих хлопців і помилки трапляються там, де тонко. Що ми створили? Чи були у нас шанси в атаці?", - сказав Головко.