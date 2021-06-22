Програвати можна по-різному, але не можна поступатися в бажанні: головні висновки матчу Україна - Австрія

Джерело - Чемпіон.

Так, збірна України програла збірній Австрії на Євро-2020. Програла по грі - австрійці заслужили перемогу.

Але поразки, як і перемоги, бувають різними. Так як програли ми австрійцям, національна команда немає права програвати.

Шевченко

Австрійці з першої секунди гри втягнули нас у ту гру, яка була потрібна їм. За 90 хвилин гри ми так і не змогли знайти протидію. Звісно людський ресурс у нас дуже обмежений, ще до Євро було зрозуміло, що гратимемо ми ротацією в 13-14 гравців. Експеримент із Маліновським на лівому фланзі провалився у грі з більш серйозним суперником. Команда вкрай невдало виходила з оборони в атаку, тому відсутність Степаненка в старті є дивною. Та навіть виходу Тараса на заміну ми не дочекалися...

У матчах кваліфікації ЧС-2022, які команда грала буквально два місяці тому, Шевченко награвав схему з 3 центрбеками. У той момент подумалось, що підсвідомо коуч тримає в голові чемпіонат Європи та відпрацьовує різні варіанти ведення гри. У трьох матчах групового етапу Євро ми зіграли за класичною схемою. І тут виникає два питання: чому ми не спробували з Австрією зіграти по-іншому, або ж навіщо ми так вперто грали з 3 центрбеками з фінами та казахами?!

Головне, на мою думку, - команда втрачає у першому ж матчі Олександра Зубкова. Гравця, без сумніву, важливого, але ж не ключового. І команда, а точніше тренерський штаб, геть не готові до цього!

Фізичний стан

Уже в грі проти Північної Македонії було помітно - команда "підсідає" фізично, у грі з австрійцями у гравців не було сил взагалі. Чому так сталося? У цьому аспекті наше положення було куди вигіднішим ніж у суперника. Чемпіонат УПЛ підлаштували під інтереси національної команди, гравці пройшли майже місячний збір, окрім Зінченка та частково Маліновського... Очевидний прорахунок тренерського штабу.

Характер

У футболі так буває - невдала гра, нічого не виходить, тим більше коли фізично не готові, суперник краще грає в футбол, але характер... Команда була пустою емоційно. Від слова взагалі. Сучасний футбол - це не лише техніка, скіли, швидкість. Сучасний футбол - це вміння терпіти, вміння грати через не можу. Сучасний футбол - це жага до перемоги. На жаль, у команди не знайшлося лідера на кшталт Олега Лужного, не знайшлося свого Ріно Гаттузо, не знайшлося свого Дениса Гармаша. Гравці збірної України не награли хоча б на одну жовту картку, і це в матчі, який вирішує все. Наші футболісти навіть не спробували завести себе, дітати з себе емоції. Можливо, жорсткими стиками, можливо, провокаціями суперника, але дістати!

Суперник

Ми грали з більш-менш рівним собі суперником. 9 із 11 футболістів стартового складу грають у хороших клубах німецької Бундесліги. Я далекий від думки, що австрійські футболісти сильніші за наших, але вчора вони змогли нам нав'язати свою гру, свою волю...

Андрій Твердохліб, Чемпіон