Яремчук: Ми усвідомили силу збірної Нідерландів

Форвард збірної України Роман Яремчук оцінив поразку від Нідерландів.

Про це розповів сам футболіст.

"Після поєдинку було складно впоратися з емоціями, тому що програвати такі матчі дуже боляче. Але зараз ми проаналізували проти кого грали, усвідомили силу цієї команди. Думаю, ми програли цей матч за рахунок дрібних деталей. На 80-й хвилині рахунок був 2:2, і нам просто потрібна була концентрація, а ми трошки не впоралися.

Кожен матч – це урок, це досвід, і він по-своєму цікавий. Сподіваюся, що наступний поєдинок завершиться для нас з позитивним результатом.

Вважаю, що у нашої команди великий атакувальний потенціал. Ми точно заслужили голи у цьому матчі. Звичайно, це тішить, тому що в останніх іграх нам не завжди вдавалося забивати багато. З іншого боку, ми забивали Іспанії, Німеччині, Португалії. Ми забиваємо всім великим командам, проти яких граємо. Це дійсно тішить, оскільки, доводить, що в атаці у нас великий потенціал.

Щодо свого гола і ассита... Чесно, мені просто хотілося здобути позитивний результат. Моя мрія – щоб Україна вийшла з групи. Це правда – тільки цією мрією і живу зараз. Дуже, дуже хочу, щоб команда вийшла у наступну стадію. Звичайно, як нападнику мені дуже приємно забивати і віддавати, але на такому серйозному турнірі це відходить на другий план", – сказав Яремчук.